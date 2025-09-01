◇セ・リーグ阪神5―4巨人（2025年8月31日甲子園）阪神は31日、巨人戦（甲子園）に5―4で勝利し、優勝マジックを「7」とした。森下翔太外野手（25）は7回2死二塁から決勝の左翼越え適時三塁打を放つと、続く佐藤輝明内野手（26）が右翼ポール際へ高々と打ち上げた大飛球は浜風に押し戻されてフェアゾーンに落ちるラッキーな適時二塁打。ラッキー7に一挙、4得点を奪う逆転劇で、チームは23年以来となる巨人戦シーズン17勝だ