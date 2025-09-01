「女子ゴルフ・ニトリ・レディース・最終日」（３１日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝パー７３）１３位タイからスタートした鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝が５バーディー、ノーボギーの６８とスコアを伸ばし通算１２アンダーで、昨年３月のＶポイント×ＥＮＥＯＳ以来となる通算２１勝目を挙げた。１打差の２位には大出瑞月（２７）＝ノットグローバルホールディングス＝らが続いた。強い鈴木が帰ってきた。前半２バーディー。後