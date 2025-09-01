◇セ・リーグ阪神5―4巨人（2025年8月31日甲子園）「7番・左翼」で今季初スタメンの阪神・小野寺が攻守でアピールに成功した。「ここまで1軍に上がってこれなかったのは、自分の実力不足なので。ここで結果を残すしかないと思って挑んだ試合だったので、結果が出て良かった」2回1死一、二塁で迎えた第1打席に先発・横川の直球を左前に運んで好機を広げた。さらに2点劣勢の7回先頭では3番手左腕・中川の直球を捉えて中