◇セ・リーグ阪神5―4巨人（2025年8月31日甲子園）巨人戦前には球団創設90周年の特別企画としてOBの片岡篤史氏（本紙評論家）、福留孝介氏、糸井嘉男氏、西岡剛氏がファーストピッチセレモニーに登場した。今季の戦いぶりについて片岡氏は「打ち勝つ野球、守り勝つ野球とバリエーションを持っている。他球団を圧倒する戦いぶりですね」と称えた。また、福留氏は自身の背番号8を受け継いだ佐藤輝について言及。「今の状態