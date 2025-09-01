大相撲の夏巡業が３１日、埼玉・春日部市で行われ、全２６開催日程を終えた。白鵬、鶴竜以来となる東西２横綱がそろい、ともに手応えを口にした。昇進後初の巡業を完走した大の里は故郷・石川、高校時代を過ごした新潟、しこ名を継いだ元大関の初代大ノ里の青森を巡り「ゆかりのあるところを巡業できて良かった」と語った。序盤３日を休場後、フル参加した豊昇龍は「応援してくれる方がいないと熱くならない」と、連日の大入り