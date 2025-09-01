「明治安田Ｊ１、柏２−１福岡」（３１日、三協フロンテア柏スタジアム）柏は福岡に２−１で逆転勝ちし、勝ち点５３として２位に浮上した。前半、１点を追う展開でＭＦ久保藤次郎（２６）が同点ゴール、後半３１分にＦＷ瀬川祐輔（３１）がＰＫを決めた。町田は３−５で川崎に敗れ、同５０のままで５位に後退した。鹿島は清水と１−１で引き分け、同５２で４位。名古屋もＦＣ東京と１−１、Ｃ大阪も広島と１−１で引き分けた。