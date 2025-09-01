ＪＡＬ所属の陸上世界選手権東京大会内定選手が３１日、都内で、９月１３日から国立競技場で行われる同大会の壮行会に参加した。昨夏のパリ五輪女子やり投げ金メダルの北口榛花（２７）はトルコからオンラインで参加し、大会２連覇へ意欲を示した。男子１１０メートル障害の日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）、２００メートル代表の鵜沢飛羽（２２）を含めた３選手が自国開催の大舞台へ意気込みを語った。周囲が感じる不安