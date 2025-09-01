「チアリーディング・ジャパンカップ日本選手権」（３１日、代々木第一体育館）決勝が行われ、自由演技競技ディビジョン１高校の部で箕面自由学園（大阪）が優勝した。コロナ禍で接触のないチアスピリッツで開催された２０年を含め６連覇。３層ピラミッドで世界初の大技「ダブルアップ」を同時に２本決めるなど２７８・５点（３００点満点、準決勝５０％加算で合計４１３・０）を記録した。大会直前にピラミッドを支えるベー