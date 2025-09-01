9月に入ったきょうも、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、35の都府県に「熱中症警戒アラート」を発表しました。きょうから9月ですが、環境省と気象庁は東京、神奈川、埼玉、千葉など35の都府県で、「暑さ指数」が33以上となり、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、午前5時ごろに「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発表されたエ