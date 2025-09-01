「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）白球がフェアグラウンドの芝に弾むと、甲子園が大歓声に包まれた。久々にともったＨランプ。阪神・近本は二塁ベース上で表情を変えることなく、一つ息をついた。長い長いトンネルを抜け出した。１−３で迎えた七回、２死一塁で中川と対した。「おとといに対戦していたので、球筋もある程度イメージはついていた」。その初球、狙っていた直球はじき返し左翼線への二塁打。これが自身