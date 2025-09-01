「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）痛みを伴う白星の中で、殊勲の一撃の価値が光った。同点適時二塁打をマークしていた阪神・中野が、九回に走者と交錯。担架も運び込まれたが、最終的には自力で歩いてベンチへ向かって、途中交代となった。試合後もしっかりとした足取りでクラブハウスへ。患部を冷やすためか、大量の氷が入った袋を手にしていたが、報道陣には「大丈夫です」と対応。「ああいう展開で、嫌な雰囲気の