◇パ・リーグ西武1−4オリックス（2025年8月31日ベルーナD）4年目で初の2桁勝利を目指した西武の隅田は、5回0/3を9安打2失点（自責1）で8敗目。3度目の挑戦も大台はお預けとなった。4回2死一、三塁で左翼・渡部聖が落球して先制点を与え、5回1死三塁は西川に右前適時打を浴びた。1点差となった直後の6回は先頭から連打を浴びて交代。ボールを投げつけてベンチに下がり「情けないのひと言」と悔しがった。オリックスに