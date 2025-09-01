◇パ・リーグ楽天1−0日本ハム（2025年8月31日エスコン）楽天の1点リードの11回は、途中で通算48セーブの則本から宋家豪（ソン・チャーホウ）にスイッチする執念の継投でしのいだ。則本が先頭の石井に二塁打を許し、犠打で1死三塁となりマウンドに向かった三木監督は「覚悟して行き、良い結果が生まれた。総力戦」と振り返った。2月に右膝半月板の手術を受け、29日に昇格したばかりの台湾出身右腕は水谷を四球で歩かせ