◇パ・リーグ楽天1−0日本ハム（2025年8月31日エスコン）「スター・ウォーズウイーク」の3日目。楽天・中島の「反攻のソロ」、そう「ハン・ソロ」で延長戦を制した。0―0の11回1死。杉浦のフォークに体勢を崩されたが、軸を残して強振した。打球は右翼ポール際へ飛ぶ。「ファウルか…」と考えながら走り「切れないじゃん！ビックリ」と喜んだ。決勝の6号ソロ。「喜び方が分からなくてただニコニコして…。格好いいガッツ