頼んでない1【漫画】頼んでない荷物が届いて…？本編を読む猛暑の週末はお家でのんびり漫画三昧…！2025年上半期にバズった漫画を紹介！突然届いた身に覚えのない荷物。代引きで2万5600円と言われ、もしかして家族が注文したものかも…と思って支払ってしまう。近年では、このような注文していない商品を一方的に送りつける「送りつけ詐欺」が横行している。今回は、長年宅配業界で働くゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『