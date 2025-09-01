「西武１−４オリックス」（３１日、ベルーナドーム）オリックスは互いに１３安打の乱打戦を制し、今季４度目の同一カード３連勝。２０２３年以来となる対西武のシーズン勝ち越しに成功した。１点リードの五回に西川が右前適時打で加点。「大志（広岡）と宗がいい場面をつくってくれたので、なんとかタイムリーを打つことができた」。天才打者もこのカード２試合は無安打に抑えられていたが、晴れてやり返した。左手首死球の