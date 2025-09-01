夏恒例の日本テレビ「24時間テレビ」でチャリティーマラソンのランナーを務めたSUPEREIGHTの横山裕（44）が31日午後8時45分、東京・両国国技館のゴールテープを切った。「皆さんのおかげで完走することができました」と感謝し、2010年に他界した母に届けとばかりに「オカン、今見てんのか。俺、やったぞ！」と力強く達成感を口にした。8月30日午後8時11分にスタートし、24時間30分超で105キロを走破。所属事務所の先輩で2014