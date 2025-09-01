《札幌競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽2R…ラヴァフォール（4角＝異常歩様）【戒告】▽2R…小林美（直線内斜行）▽4R…鷲頭（発走後まもなく内斜行）▽5R…川又（4角手前外斜行）▽9R…松岡（4角外斜行）