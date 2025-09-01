「ＤｅＮＡ２−０中日」（３１日、横浜スタジアム）カクテル光線に照らされ、ＤｅＮＡ・藤浪が７回４安打無失点、９奪三振。３四死球を与えたものの、力強さと粘りを携えた投球で、２０２２年９月２３日の広島戦以来、１０７３日ぶりとなるＮＰＢ白星を挙げた。「素直にうれしいです」。ハマの背番号２７が、心からの笑顔を浮かべた。大阪桐蔭の後輩・松尾を女房役に、思い切り腕を振った。７番・ロドリゲス以外、先発に８人