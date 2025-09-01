木造建築工事を手がける新潟市中央区の大和が事業を停止した。今後は配当を優先し、任意整理を行う方針である。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、2024年9月に設立された大和は、主にハウスメーカーや同業者からの下請けとして、一般住宅や店舗などのリフォーム工事、防水・塗装工事を請け負っていたが、業容は小規模にとどまっていた。また、設立後間もなく、採算のとれる売上高