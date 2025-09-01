今年7月、パワー半導体を製造するJSファンダリが破産したことを受け、解雇された元従業員の再就職を支援するための合同企業説明会が新潟県小千谷市で開かれた。 ■JSファンダリ約161億円の赤字抱え破産 500人超の従業員を即日解雇 「正直ちょっとずつ金銭的に厳しくなっている」「お金はかかるものなので、生活していく上で大変」こう話すのは、パワー半導体ウエハーの製造を手がけていたJSファンダリの元従