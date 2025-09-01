◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）プロの外野手は打球に追いついたら捕らないといけない。７回の巨人の守備はもったいないプレーが３連続であった。中野のセンター正面の低いライナーに、オコエがダイビングキャッチを試みて、打球に届きながら同点の２点二塁打とした。目線がぶれないので飛び込まない方が捕れる可能性が高かった。続いて、森下の左翼フェンス手前の飛球（記録は三塁打）は若林のグラ