＜ニッカンスポーツ・コム／芸能番記者コラム＞演歌歌手真田ナオキ（35）が8月14日、青森県の漁師町・大間町の夏祭りで歌謡ショーを行いました。本州最北端の夏フェスは、豪華景品付きのイベントや大曲花火師による花火大会などもあって大いに盛り上がりました。ステージ前には1000人ほどのファンが集まったでしょうか。写真を張ったうちわなどのグッズを持った人や、おそろいのTシャツを着た人たちで会場はぎっしり。アナウンスで