◆米大リーグツインズ７―２パドレス（３１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ナ・リーグ西地区２位のパドレスは、ツインズに２―７で完敗を喫した。この時点で地区首位のドジャースとは１・５ゲーム差となった。この日、ドジャースが勝てば２ゲーム差に広げられ、負ければ再び１ゲーム差となる。パドレスは、前日８月３０日（日本時間３１日）に１２―３で快勝したが、ブルペンデーだったこの日は先発の