西武の２４年ドラフト５位・篠原響投手（１８）＝福井工大福井＝が５日からのロッテ３連戦（ベルーナＤ）で先発として１軍デビューすることが８月３１日、分かった。今季の高卒新人一番乗りでの白星を目指す。２軍では主に先発で１５登板で８勝４敗、防御率２・１７。７０回２／３で与四死球１１の制球力が光り、デビューから打者７２人連続与四死球なしをマークした。身長１７８センチと決して大柄ではないが、西口監督も「ど