◆バドミントン世界選手権最終日（３１日、パリ）決勝が行われ、女子シングルスで世界ランク５位の山口茜（２８）＝再春館製薬所＝が３度目の頂点に立った。２１年東京五輪金で同４位の陳雨菲（ちん・うひ、中国）を２―０で破った。２１、２２年大会の２連覇に続く、全種目を通じて日本勢では初の世界選手権３度目制覇となった。３０日の女子ダブルス準決勝では岩永鈴（２６）、中西貴映（２９）組＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝が敗れた