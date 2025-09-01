◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）巨人が阪神に逆転負けを喫し、カード勝ち越しを逃した。１点を追う７回、阿部慎之助監督（４６）がエンドランや代打攻勢を仕掛け、昨季から７連敗中の天敵・才木を攻略。５連打で３点を奪って逆転に成功したが、その裏に外野手が紙一重でアウトをとりきれず、３連続適時打で再逆転された。借金は今季ワーストタイの３となり、勝った３位・ＤｅＮＡとは１・５ゲーム差に