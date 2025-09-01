浦和が大分ＤＦ藤原優大（２３）を、育成型期限付き移籍から復帰させることが３１日、わかった。２１年に青森山田高から浦和に加入した藤原は、同年夏以降は相模原（Ｊ２、Ｊ３）、町田（Ｊ２）、大分（Ｊ２）へ育成型期限付き移籍。大分での２年目となる今季は、ここまで１７試合（先発１２試合）に出場している。浦和は今夏、ＤＦ井上がＣ大阪に移籍するなどセンターバックの層が薄くなっており、計３クラブで出場経験を積んだ