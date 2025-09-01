◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―０中日（３１日・横浜）ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）＝前マリナーズ３Ａ＝が、ＮＰＢ１０７３日ぶりの勝利をマークした。左打者８人が並んだ中日打線を相手に、最速１５６キロで７回４安打無失点、９奪三振。バントの構えによる揺さぶりなどで３四死球を与えたが踏ん張り、日本では２０２２年９月２３日の広島戦（マツダ）以来の白星を挙げた。チームは２位の巨人に１・５ゲーム差に迫