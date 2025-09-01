◆パ・リーグ西武１―４オリックス（３１日・ベルーナドーム）オリックス・頓宮が、元気な姿を見せた。８月２９日のカード初戦で左手首付近に死球を受け、２試合ぶりに先発復帰。２回１死で隅田から放った右前打を手始めに、右と左へ２本ずつ、今季２度目の４安打をマークした。「タイミングが良かった」と、充実の表情を浮かべた。「昨年は自分のことばかりで、周りが見えない部分もあった」。志願して主将に就任した今季は