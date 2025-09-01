◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―０中日（３１日・横浜スタジアム）中日はＤｅＮＡ・藤浪対策として、スタメンに左打者を８人並べたが実らなかった。今季２１度目の完封負けで連勝は４でストップ。３位浮上を逃し、ＤｅＮＡと１・５ゲーム差に開いた。井上監督は「やるべきことはやった。左を並べたことに悔いはない」と下を向かなかった。細川、田中ら右の主力を外し、左の樋口や大島を先発起用した。唯一の右打者だったロ