◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４巨人（３１日・甲子園）眠れる“虎”が目を覚ました。２点ビハインドの７回２死一塁、阪神・近本光司外野手（３０）が左翼線へ二塁打だ。「何とか後ろにつなぐ意識で打った」と、８月２２日、ヤクルト戦（神宮）の第２打席以来、８戦３９打席ぶりにＨランプをともし、自己ワーストの長いトンネルを抜け出した。「（無安打中の）過程でもやりたいことがしっかりできていた。ヒットになったことは