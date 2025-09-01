◆パ・リーグロッテ４―３ソフトバンク（３１日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクらしくない試合運びで、痛恨の連敗だ。波に乗れないまま、ミスが続出。毎回の１４安打も３得点に終わり、捕逸で決勝点を献上した。１ゲーム差の２位・日本ハムに連日の“お付き合い”。小久保監督は「きのうもきょうも勝てた試合。日本ハムが負けているから、まだ運があるけど。このような試合をしていたら、その運にも見放されていく」と、徐々に