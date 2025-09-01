《新潟競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽9R…クラッチプレイヤー（馬場入場後に他の馬に蹴られ右膝蓋部挫創）【競走中止】▽2R…ゴールドジャケット（直線＝競走中に熱中症）【過怠金】▽7R…江田照5万円（向正面でのムチの使用法）▽10R…原10万円（4角手前でのムチの使用法）【戒告】▽4R…嶋田（ムチの使用法）▽6R…杉原（1角通過後に外斜行）