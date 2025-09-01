戸崎圭太騎手（c）SANKEI 2025年夏の新潟競馬で、戸崎圭太騎手（美浦：田島俊明厩舎所属）が18勝を挙げて自身6度目となる夏の新潟リーディングジョッキーに輝いた。接戦を演じたC.ルメール騎手を3勝差で退け、3年ぶりの栄冠となった。 戸崎騎手は最終週の土曜に2勝、日曜に1勝を加えてタイトルを確定させた。レース後には表彰式が行われ、新潟競馬記者クラブから新潟県産米1俵が贈られた。 ＜戸崎圭太