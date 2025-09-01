【週刊プレイボーイ 37号】 9月1日 発売 価格：650円（デジタル版 550円） 表紙 【拡大画像へ】 集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ 37号」を9月1日に発売した。価格は650円。デジタル版の価格は550円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。 今号では溝端葵さんが表紙と巻頭グラビアに登場。渡邊渚さんのセンターグラビアや、鷲見友美ジェナさんらの