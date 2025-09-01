BTSのメンバー、JUNGKOOK（ジョングク、27）の自宅に侵入しようとしたとして、ソウルの竜山警察署は31日、40代の女を住居侵入容疑で逮捕したと発表した。現地メディアが報じた。女は8月30日午後11時20分ごろ、JUNGKOOKの自宅駐車場に侵入。通報を受けて出動した警察官に現行犯逮捕されたという。JUNGKOOKは前日29日にメンバーのV（29）と共にライブ配信を行い「漢江で1週間に3回くらい走っている」と告白。Vが「ARMY（