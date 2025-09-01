《中京競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽12R…バッハアルプゼー（枠内駐立不良。発馬機内で転倒し両後肢挫創）【競走中止】▽3R…ウインクルキセキ（1角通過後＝内に斜行したスリーセンスの影響でヴァンガルダに触れてつまずき落馬）▽12R…テキーラワルツ（発走直後に落馬）【過怠金】▽11R…田口3万円（直線外斜行）