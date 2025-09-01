◇第96回都市対抗野球1回戦JFE東日本6−5Honda（2025年8月31日東京D）JFE東日本の29歳ベテランが逆転勝利に導いた。1点を追う6回2死一塁。5番打者の代打で出場した平山が、逆方向の右翼席へ逆転2ラン。「浮いた変化球を狙った。僕はあそこに打てる時が一番いい状態」と笑顔を見せた。都市対抗を初制覇した19年の4番で、その準々決勝でも右越え2点二塁打を放っていた。春先は絶不調で4月末の長野大会ではメンバー外も経