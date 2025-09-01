中国中央電視台（中国中央テレビ、CCTV）はこのほど、中国が保有する3隻目の航空母艦である「福建」についての報道で、福建は「制空権の確保」「制海権の確保」「早期警戒」「電子戦能力」「対潜能力」という「空母5点セット」をすべて備える見通しと報じた。福建は9月中にも就役するとみられている。記事は、「空母5点セット」を実現するのは、ステルス艦載戦闘機、多用途カタパルト対応艦載戦闘機、固定翼艦載早期警戒機、固定翼