◇第96回都市対抗野球第4日1回戦JFE西日本5―2Honda鈴鹿（2025年8月31日東京D）JFE西日本は控え捕手の篠原翔太が攻守で輝いた。6回裏の守備から出場し、1点を追う8回に同点の左越えソロ。2得点での逆転劇を演出し、9回も2死からの左前打が2得点につながった。同点弾は公式戦初アーチで「初球を積極的に打てた」。守備でも小刻みな継投の5投手を好リード。内田聡監督は「自分たちの理想の展開にもっていけた」と話した。