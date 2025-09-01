阪神は８月３１日の巨人戦（甲子園）に５―４で逆転勝利し、優勝マジックは「７」に減少。２点ビハインドの７回に中野、森下、佐藤輝の３連続適時打で４点を挙げて試合をひっくり返した。前日同３０日に藤川球児監督（４５）からプレーに関する苦言を呈された高寺望夢内野手（２２）は、出場選手登録を抹消されることなくベンチ入り。そんな若虎へ苦労人が授けた助言とは――。虎将から厳しい言葉が次々と飛び出したのは３―２