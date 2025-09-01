巨大地震のメカニズムは徐々に解明されてはいるものの、現代の科学の水準では地震を正確に予知することはできない。日頃から防災対策を検討しておくことが欠かせない。静岡県沖から宮崎県沖にかけて延びる南海トラフでは、今後３０年以内に巨大地震が発生する確率が「８０％程度」とされている。発生すれば、太平洋岸には大津波が押し寄せることが予想される。９月１日の防災の日に先立ち、政府は８月、南海トラフ地震が起き