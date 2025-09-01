物価高対策を理由に歳出を抑える仕組みを弱めたため、各省庁の予算要求が膨張する結果を招いた。厳しい財政事情を直視して財政規律を重んじた予算編成に立ち返るべきだ。各省庁による２０２６年度予算の概算要求が締め切られた。総額は１２２兆円を超え、３年連続で過去最大となる見通しだ。２４年度の１１４・３兆円、２５年度の１１７・６兆円から大幅に増えた。高齢化による社会保障費の増加で厚生労働省が全体の約３割を