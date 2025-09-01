政府は、都道府県域を超えた産業や観光などの振興に向けた取り組みを「広域リージョン連携」と位置付け、交付金などで支援する新たな制度を創設する方針を固めた。人口減少を受けて単独の自治体では財源や人材が不足する中、広域の多様な主体が事業を支えることで地方創生につなげたい考えだ。２日に首相が推進表明へ…有力候補は九州・関西・中国複数の政府関係者が明らかにした。２日に開かれる政府の「新しい地方経済・生活