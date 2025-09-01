石井章参院議員（６８）（比例、日本維新の会を除名）が国から公設秘書の給与をだまし取ったとされる詐欺事件で、一部の公設秘書の給与振込先の口座について、石井氏の事務所スタッフが通帳を管理していた疑いのあることが関係者への取材でわかった。石井氏が自らの親族を公設秘書として届け出ていたとみられることも新たに判明。東京地検特捜部は、秘書給与の資金の流れや秘書採用を国に届け出た経緯などを詳しく調べている。