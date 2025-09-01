キッシーズは、ひらがな・カタカナ・漢字・英数字・記号などを1文字ずつプリントしたレターバルーン『ぷっくりレター』を、2025年8月26日(火)より販売中です。 キッシーズ『ぷっくりレター』  【商品仕様】MVPスティックバルーン 80mmラウンド ぷっくりレター各種・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー・ライトブルー・パープル・ピンク・ホワイト・ブラックの10色展開・サイズ：W6.5×H32.8×D4cm・ク