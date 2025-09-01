元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が、1日発売の『週刊プレイボーイ』37号（集英社）のセンターグラビアに登場した。【写真】美肌＆美ボディラインあらわ…大胆カットを公開した渡邊渚渡邊は、2020年にフジテレビに入社し、『めざましテレビ』や『もしもツアーズ』などに出演。PTSDによる休養を経て24年8月に退社、フリーランスとして活動開始し今年1月にフォトエッセイ『透明を満たす』を発売