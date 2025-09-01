◇明治安田J1リーグ第28節町田3―5川崎F（2025年8月31日U等々力）町田は今季公式戦最多の5失点を喫し、リーグ戦では5月31日の横浜M戦以来10試合ぶり、公式戦では14試合ぶりの黒星を喫した。ここまでJ1全試合にフル出場していたGK谷に加えてDF菊池も負傷欠場。黒田監督は「代わった選手たちの奮闘を期待して臨んだ」と振り返ったが、前半から失点を重ねた。今季J1初出場だったGK守田は「準備していたが、結果が伴わなか