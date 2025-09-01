元日向坂46の佐々木美玲（25歳）が、8月31日に公開された、バラエティ番組「家、ついて行ってイイですか？」公式SNSの“チョイ見せ”動画に出演。タレント・照英（51歳）との共通点が判明した。アウトドア系の趣味が多いという照英が、キャンプ、プール、サイクリングなど、さらに「動物。わんちゃん好きなんです」と好きなものを挙げていく。一方、佐々木の趣味は「釣りです、実は」と話すと、照英も「釣りは大好きです」とコメン